Dólar recua e Bolsa atinge maior nível em oito meses com alívio nos mercados Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A combinação entre a elevação da taxa de juros... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h27 )

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A combinação entre a elevação da taxa de juros no Brasil e sinais positivos no comércio internacional trouxe um dia de alívio ao mercado financeiro nesta quinta-feira (8). O dólar comercial caiu 1,47%, voltando a ser negociado abaixo de R$ 5,70, enquanto a bolsa de valores subiu mais de 2%, encerrando no maior patamar desde agosto de 2024.

