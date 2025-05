Dólar recua levemente nesta quinta-feira (15) Foto? Valter Campanato / Agência Brasil O dólar à vista opera com leve queda frente... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h04 ) twitter

Foto? Valter Campanato / Agência Brasil O dólar à vista opera com leve queda frente ao real nas primeiras horas desta quinta-feira (15), em meio à expectativa do mercado por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e pela divulgação de novos indicadores econômicos dos Estados Unidos. As recentes incertezas em torno da política comercial americana também continuam influenciando os movimentos da moeda.

