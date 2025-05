Dólar se aproxima de R$ 5,70 e Bolsa recua com tensão sobre juros no Brasil e nos EUA Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil A divulgação de dados robustos da economia norte-americana e a... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 04h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 04h46 ) twitter

Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil A divulgação de dados robustos da economia norte-americana e a expectativa quanto aos próximos passos da política de juros no Brasil e nos Estados Unidos marcaram um dia de instabilidade no mercado financeiro nesta segunda-feira (6). O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,689, com alta de 0,63%, enquanto o Ibovespa — principal índice da Bolsa de Valores brasileira — recuou 1,22%, fechando aos 133.491 pontos.

