Dólar sobe após anúncio de trégua comercial entre EUA e China Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil O dólar à vista iniciou a semana em alta frente... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil O dólar à vista iniciou a semana em alta frente ao real nesta segunda-feira (12), refletindo a reação positiva do mercado ao anúncio de uma trégua comercial entre os Estados Unidos e a China. O acordo prevê a redução temporária das tarifas punitivas impostas por ambos os países e deve vigorar por 90 dias.

Saiba mais sobre as implicações desse acordo e as reações do mercado no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Semana de Registro Civil oferece emissão gratuita de documentos e serviços jurídicos em Salvador

Vídeo: Trabalhadores da Contax protestam por atraso salarial e denunciam irregularidades

Prazo para regularização do título de eleitor termina na segunda-feira (19)