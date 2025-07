Domingo será de céu nublado e chuvas isoladas em Salvador e parte da Bahia Foto: Gabriela Encinas / Tak Tácéu nublado com nuvens e sol O domingo (20) deve... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 21h57 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas / Tak Tácéu nublado com nuvens e sol O domingo (20) deve ser de tempo instável em Salvador. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará parcialmente nublado a claro, com até 30% de chance de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia. As temperaturas na capital baiana devem variar entre 21°C e 27°C. Na região metropolitana, cidades como Lauro de Freitas e Camaçari também devem registrar pancadas de chuva isoladas, com predomínio de muitas nuvens no céu. O alerta da Defesa Civil de Salvador (Codesal) permanece ativo até este domingo, com orientações à população para que, em caso de emergência, acione o número 199.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

