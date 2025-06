Duas gestantes são baleadas em Salvador e RMS no mesmo dia; uma mulher morre Foto: Reprodução / Google Street ViewDuas mulheres grávidas foram vítimas de disparos de arma de... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Reprodução / Google Street ViewDuas mulheres grávidas foram vítimas de disparos de arma de fogo na madrugada do último domingo (29), entre Salvador e a Região Metropolitana. Uma delas morreu. Os casos aconteceram em Camaçari e no bairro Alto do Cabrito, na capital baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia.

