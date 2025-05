Duas mulheres são presas ao tentar entrar com maconha em presídio de Salvador Divulgação / SEAPDuas mulheres foram presas em flagrante ao tentarem entrar com maconha escondida nas... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 19h08 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h08 ) twitter

Divulgação / SEAPDuas mulheres foram presas em flagrante ao tentarem entrar com maconha escondida nas partes íntimas no Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador. A apreensão ocorreu durante revista realizada por agentes da Polícia Penal da Bahia, nesta quinta-feira (8). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), uma das visitantes foi flagrada no Módulo 2 com quatro porções da droga. A outra, que está grávida, foi detida no Módulo 5 com aproximadamente 500 gramas de maconha. As duas foram levadas à Central de Flagrantes e permanecem à disposição da Justiça. O material apreendido será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que dará prosseguimento às investigações.

