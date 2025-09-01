Dudu é regularizado e já pode reestrear pelo Vitória
Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaO volante Dudu, velho conhecido da torcida rubro-negra, poderá fazer sua reestreia pelo Vitória. O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (1º) e estará à disposição para voltar a vestir a camisa do Leão no dia 13, diante do Fortaleza, pelo próximo compromisso da Série A.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá
