Dupla é presa após assaltos na Estrada Velha do Cabrito, em Salvador Foto: ReproduçãoDois homens foram presos na noite de segunda-feira (26) após praticarem assaltos na região... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h36 )

Taktá

Foto: ReproduçãoDois homens foram presos na noite de segunda-feira (26) após praticarem assaltos na região da Boa Vista do Lobato, em Salvador. A prisão ocorreu por volta das 19h, na Estrada Velha do Cabrito, via que liga os bairros de Campinas e Lobato.

