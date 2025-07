Dupla é presa durante assalto a farmácia na Pituba; suspeitos fizeram reféns Foto: Divulgação/PMBAA Polícia Militar da Bahia (PM-BA) prendeu, na tarde deste domingo (13), dois suspeitos... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 08h57 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/PMBAA Polícia Militar da Bahia (PM-BA) prendeu, na tarde deste domingo (13), dois suspeitos durante um assalto a uma farmácia no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo a corporação, a dupla também foi flagrada em um roubo semelhante no dia 29 de junho, no bairro do Costa Azul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

