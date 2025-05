Durante agenda no São Cristóvão, professores cobram piso a Bruno Reis Foto: Reprodução / Redes sociaisProfessores da rede municipal de Salvador, em greve há quase duas... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h24 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociaisProfessores da rede municipal de Salvador, em greve há quase duas semanas, abordaram o prefeito Bruno Reis (União Brasil) na manhã desta sexta-feira (16) para cobrar o pagamento do piso salarial da categoria. O encontro ocorreu durante uma agenda pública no bairro de São Cristóvão, onde o gestor autorizou o início das obras do novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

