Durval Lelys confirma volta da Trivela; ingressos já estão à venda

Foto:Reprodução/Redes Sociais Durval LelysO cantor Durval Lelys anunciou nesta quarta-feira (16) o retorno da festa Trivela, que volta a acontecer após 14 anos. As primeiras edições da nova turnê foram confirmadas para fora da Bahia: em Natal, no dia 13 de setembro, na Arena das Dunas; e no Rio de Janeiro, em 18 de outubro, no Riocentro.

