“É muito bom ver o Nordeste ganhando espaço”: Zé Vaqueiro destaca valorização da cultura nordestina

Foto: Cauã Maciel / Taktá Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (23), o cantor Zé Vaqueiro celebrou a visibilidade da cultura nordestina no cenário nacional. A declaração foi feita no Parque de Exposições, em Salvador, antes da apresentação no São João da Bahia. “Em muitas áreas a gente vê o Nordeste ganhando espaço, representando a nossa cultura, o nosso Nordeste”, afirmou o artista. Segundo ele, é gratificante perceber o interesse de outras regiões do Brasil pela arte nordestina.

