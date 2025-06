Edital Circulações Literárias da Bahia recebe inscrições até 26 de junho Foto: Reprodução/ FuncebEstão abertas até o dia 26 de junho de 2025 as inscrições para... Taktá|Do R7 25/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h38 ) twitter

Foto: Reprodução/ FuncebEstão abertas até o dia 26 de junho de 2025 as inscrições para a segunda edição do edital Circulações Literárias da Bahia, promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA). A participação é gratuita e as propostas devem ser enviadas por meio de formulário disponível no site da Funceb.

