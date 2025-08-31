Em casa, leoas goleiam equipe do Porto no Baianão feminino
Foto: Reprodução/Redes Sociais Na tarde deste sábado (30), o time feminino do Vitória entrou em campo para a segunda rodada do Campeonato Baiano contra o Time do Porto, na Academia do Leão. As leoas aplicaram uma goleada avassaladora de 16×0 contra o time rival.
