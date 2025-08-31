Em casa, leoas goleiam equipe do Porto no Baianão feminino Foto: Reprodução/Redes Sociais Na tarde deste sábado (30), o time feminino do Vitória entrou em... Taktá|Do R7 30/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 21h37 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes Sociais Na tarde deste sábado (30), o time feminino do Vitória entrou em campo para a segunda rodada do Campeonato Baiano contra o Time do Porto, na Academia do Leão. As leoas aplicaram uma goleada avassaladora de 16×0 contra o time rival.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória impressionante!

