Em choque! Corredor descobre amputação após ser atropelado

Foto: Reprodução / Redes sociais.O atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, perdeu a perna direita...

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução / Redes sociais.O atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, perdeu a perna direita após ser atropelado por um carro no último sábado (16), na Pituba, em Salvador. Ele acordou nesta segunda-feira (18) no Hospital Geral do Estado (HGE) e ficou em choque ao descobrir a amputação, segundo relato de um amigo.

