Em meio a disputa com grupo Clareou, Ivete Sangalo publica vídeo com tom irônico nas redes sociais Foto: Reprodução/redes sociaisA cantora Ivete Sangalo publicou na noite de terça-feira (8) um vídeo em... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h38 ) twitter

Foto: Reprodução/redes sociaisA cantora Ivete Sangalo publicou na noite de terça-feira (8) um vídeo em que aparece montada a cavalo ao som da canção Clareou, interpretada por Xande de Pilares. A legenda da postagem dizia: “Dia de Clarear! Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só”. A publicação foi feita no perfil oficial da artista no Instagram e gerou forte repercussão entre os seguidores.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

