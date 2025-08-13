Em Salvador, Brasil goleia México no Mundial Sub-20 Feminino de Polo Aquático
Foto: Lucas Moura / Secom PMS A Seleção Brasileira de polo aquático feminino deu um show na piscina olímpica da Arena Aquática, na Pituba, nesta terça-feira (12), ao vencer o México por 28 a 3 e confirmar classificação para os playoffs do Mundial Sub-20. O domínio foi absoluto: 6 a 0 no primeiro quarto, 16 a 1 no segundo e 22 a 2 no terceiro.
