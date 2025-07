Embasa realiza atendimento itinerante no bairro do Garcia até sexta-feira (18) Foto: Divulgação / EmbasaOs moradores do bairro do Garcia, em Salvador, recebem atendimento itinerante da... Taktá|Do R7 18/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 08h37 ) twitter

Foto: Divulgação / EmbasaOs moradores do bairro do Garcia, em Salvador, recebem atendimento itinerante da Embasa até esta sexta-feira (18). Os serviços estão sendo oferecidos das 9h às 16h, na Associação Recreativa e Cultural Chupe Bico, localizada na Praça Marquês de Olinda, no final de linha do bairro.

