Embolou tudo! Bahia cai para a terceira posição na Libertadores após triunfo do Inter Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO Internacional venceu o Nacional do Uruguai por 2 a... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 22h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h23 )

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO Internacional venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (14), em Montevidéu, e embolou de vez a disputa no Grupo F da Copa Libertadores. Com o resultado, o Colorado chegou aos nove pontos e assumiu a vice-liderança da chave, empurrando o Bahia para a terceira colocação.

