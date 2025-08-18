Emerson Pinheiro, corredor atropelado na Pituba, segue na UTI Foto: Reprodução / Redes sociais.O corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, permanece internado na UTI... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.O corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, permanece internado na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após ter sido atropelado na orla da Pituba. Ele está em estado grave, porém estável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação de Emerson e as atualizações do caso.

Leia Mais em Taktá:

Simm abre 123 vagas de emprego e estágio em Salvador

Vacinação antirrábica começa nesta segunda em Salvador

Mau tempo causa série de acidentes na BR-324