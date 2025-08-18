Logo R7.com
Emerson Pinheiro, corredor atropelado na Pituba, segue na UTI

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.O corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, permanece internado na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após ter sido atropelado na orla da Pituba. Ele está em estado grave, porém estável.

