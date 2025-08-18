Emerson Pinheiro, corredor atropelado na Pituba, segue na UTI
O corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, permanece internado na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após ter sido atropelado na orla da Pituba. Ele está em estado grave, porém estável.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação de Emerson e as atualizações do caso.
