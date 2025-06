Empreendedorismo: Prefeitura qualifica e abre 500 vagas de emprego em Salvador Foto: Valter Pontes/ Secom PMSprefeito Bruno Reis (União Brasil)A Prefeitura de Salvador certificou nesta terça-feira... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h38 ) twitter

prefeito Bruno Reis (União Brasil)

Foto: Valter Pontes/ Secom PMSprefeito Bruno Reis (União Brasil)A Prefeitura de Salvador certificou nesta terça-feira (3) mais de mil pessoas que participaram de cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelos programas Treinar para Empregar, Vida Nova Cursos de Qualificação Profissional e Mulher Salvador. A cerimônia foi realizada no Centro de Cultura Cristã da Bahia (Cecba), no bairro do Stiep.

