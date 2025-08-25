Empregada doméstica de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão Divulgação / MTEUma empregada doméstica de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h00 ) twitter

Divulgação / MTEUma empregada doméstica de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão em Itabuna. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a idosa estava há mais de 50 anos trabalhando para a mesma família sem receber salário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre essa triste realidade.

