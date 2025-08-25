Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Empregada doméstica de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão

Divulgação / MTEUma empregada doméstica de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Divulgação / MTEUma empregada doméstica de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão em Itabuna. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a idosa estava há mais de 50 anos trabalhando para a mesma família sem receber salário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre essa triste realidade.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.