Emprego na indústria cai pela primeira vez em 18 meses, aponta CNI Foto: CNI indústria 2Pela primeira vez em um ano e meio, a indústria brasileira registrou... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h35 )

Foto: CNI indústria 2Pela primeira vez em um ano e meio, a indústria brasileira registrou queda no número de postos de trabalho. De acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta sexta-feira (6) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o emprego industrial recuou 0,4% em abril, na comparação com o mês anterior.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no cenário industrial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

