Empresa de teleatendimento abre 500 vagas em Salvador; inscrições são online Foto: Divulgação A TEL Centro de Contatos está com 500 vagas abertas para o cargo... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h07 )

Foto: Divulgação A TEL Centro de Contatos está com 500 vagas abertas para o cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo em Salvador. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo, mais de 18 anos, residência em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho, e que possuam conhecimento intermediário de informática.

