Empresa ganha licitação para mega reforma no HGE por quase R$ 117 milhões; saiba mais Foto: Reprodução/Ascom Sesab/GOVBAO Hospital Geral do Estado (HGE), referência no atendimento de ortotrauma na Bahia,... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Ascom Sesab/GOVBAO Hospital Geral do Estado (HGE), referência no atendimento de ortotrauma na Bahia, será reformado por quase R$ 117 milhões. A obra será executada pela Sian Engenharia LTDA, empresa que venceu a licitação realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), vinculada ao governo estadual. A contratação da empresa foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e se baseou em critérios técnicos e de preço.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante reforma no HGE!

Leia Mais em Taktá:

Políticos da Bahia lamentam morte de Preta Gil nas redes sociais

Repatriação do corpo de Preta Gil está em andamento; saiba como funciona

Dois acidentes com mortes são registrados na BR-101 na Bahia em menos de duas horas