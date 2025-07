Empresário é assaltado após sacar R$ 110 mil em Conceição do Coité Foto: Reprodução / Redes sociaisUm empresário foi assaltado logo após sacar R$ 110 mil de... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociaisUm empresário foi assaltado logo após sacar R$ 110 mil de uma agência bancária na Praça da Babilônia, no centro de Conceição do Coité, cidade a cerca de 110 km de Feira de Santana. O crime ocorreu no fim da manhã de quinta-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança.

Para mais detalhes sobre este crime e a investigação em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Rumo à elite: Vitória encara Atlético-MG no Barradão pelo Brasileiro Feminino

Agenda Taktá: Fim de semana em Salvador e RMS tem programação para todos os gostos

Jerônimo autoriza construção de centro de comercialização de pescado em Valença