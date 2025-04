Empresário é preso por venda de carne imprópria para o consumo em Salvador Foto: Divulgação Polícia CivilA Polícia apreendeu carnes impróprias para consumo no estabelecimento comercial, ‘Mercado Novo’,... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h48 ) twitter

Foto: Divulgação Polícia Civil

Foto: Divulgação Polícia CivilA Polícia apreendeu carnes impróprias para consumo no estabelecimento comercial, ‘Mercado Novo’, em Pau da Lima. O do dono do local é o empresário Alexandre Dias dos Santos e foi preso em flagrante, na última segunda-feira, 31, após denúncia anônima.

