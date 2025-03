Encceja 2025: termina nesta sexta (28) o prazo para justificar ausência na edição anterior Foto: Diovulgação / INEP Termina às 23h59 desta sexta-feira (28) o prazo para justificar a... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h26 ) twitter

Foto: Diovulgação / INEP Termina às 23h59 desta sexta-feira (28) o prazo para justificar a ausência na edição de 2024 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Quem faltou ao exame no ano passado e deseja participar gratuitamente da edição de 2025 deve apresentar a justificativa dentro do prazo.

