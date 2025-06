Enem 2025: inscrições terminam nesta sexta-feira; veja como participar Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilTermina às 23h59 desta sexta-feira (6), no horário de Brasília,... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 06h35 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilTermina às 23h59 desta sexta-feira (6), no horário de Brasília, o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os interessados devem acessar exclusivamente a Página do Participante, no site do Inep — o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar do Enem 2025!

