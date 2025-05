Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição termina nesta sexta-feira (25) Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilTermina às 23h59 desta sexta-feira (25) o prazo para os... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 06h39 (Atualizado em 02/05/2025 - 06h39 ) twitter

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilTermina às 23h59 desta sexta-feira (25) o prazo para os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. O pedido deve ser feito pela Página do Participante, utilizando login do portal Gov.br.

