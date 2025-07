Engavetamento causa lentidão e assusta motoristas na BR-324 Foto: Leitor Taktá.Dois engavetamentos registrados na tarde desta sexta-feira (25) contribuíram para intensificar os congestionamentos... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h38 ) twitter

Taktá

Foto: Leitor Taktá.Dois engavetamentos registrados na tarde desta sexta-feira (25) contribuíram para intensificar os congestionamentos na BR-324, no sentido Feira de Santana. Imagens enviadas por um leitor mostram o engavetamento envolvendo quatro veículos no km 620, ocorrido por volta das 12h45. Mais cedo, às 12h20, outro acidente foi registrado no km 616, com três veículos. Não houve vítimas, e os automóveis já foram retirados da pista. Desde as primeiras horas do dia, motoristas enfrentam lentidão entre os kms 616 e 620, onde obras seguem em andamento. Novas informações devem ser divulgadas assim que confirmadas.

