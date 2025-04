Engenho Velho da Federação continua sem ônibus após policial ser baleado A circulação de ônibus está suspensa no final de linha do Engenho Velho da Federação,... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 08h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h20 ) twitter

A circulação de ônibus está suspensa no final de linha do Engenho Velho da Federação, em Salvador, desde a noite de segunda-feira (28), após um confronto entre policiais militares e suspeitos armados. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), três linhas tiveram seus trajetos alterados e, até a manhã desta terça-feira (29), ainda não havia previsão para retomada do serviço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

