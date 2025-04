Ensino técnico no Brasil cresce e ultrapassa 2,5 milhões de matrículas Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O número de matrículas em cursos de educação profissional... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 22h25 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O número de matrículas em cursos de educação profissional e tecnológica (EPT) no Brasil chegou a 2,57 milhões em 2024, de acordo com os dados do Censo Escolar, divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Ministério da Educação (MEC). O total representa um crescimento de 2,4 vezes em relação ao ano anterior.

Saiba mais sobre essa importante expansão da educação técnica no Brasil consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

