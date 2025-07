Entidades empresariais criticam tarifa dos EUA e pedem mais diplomacia nas relações com o Brasil Foto: CNI indústria 2O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 02h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h37 ) twitter

Foto: CNI indústria 2O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil provocou forte reação de entidades empresariais brasileiras. A medida, comunicada na última quarta-feira (9), foi classificada como arbitrária, sem justificativa econômica e prejudicial ao comércio bilateral.

Para entender melhor as reações e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

