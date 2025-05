“Era muito desejado”: mães compartilham dor da perda gestacional e médica explica causas Foto: Reprodução/Redes SociaisPor Stephanie Osório e supervisão de Cíntia Santos A perda de um filho ainda... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

A perda de um filho ainda no ventre é uma dor silenciosa que marca profundamente a vida de muitas mulheres. Nos últimos dias, esse tipo de luto voltou ao debate público com os relatos da apresentadora Tati Machado e da atriz Micheli Machado, que perderam seus bebês já no fim da gestação. Uma tragédia rara, mas longe de ser incomum.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para entender mais sobre essa dolorosa experiência e as causas que podem levar a perdas gestacionais.

Leia Mais em Taktá:

Carpini celebra vitória na Sul-Americana e destaca foco do Vitória nas competições

Petroleiros indicam greve de advertência para os dias 29 e 30 de maio

SSP abre seleção com 98 vagas para níveis superior e técnico na Bahia