Erick Pulga tem lesão confirmada e inicia recuperação no Bahia

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO atacante Erick Pulga passou por exame de imagem na tarde desta quinta-feira (1º), após sentir dores musculares. O diagnóstico, divulgado pelo Esporte Clube Bahia, confirmou uma lesão na parte posterior da coxa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre a recuperação do jogador!

