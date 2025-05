Erick tem lesão confirmada e desfalca o Bahia contra Grêmio e Inter Foto: Letícia Martins/EC BahiaO volante Erick teve confirmada uma lesão no músculo anterior da coxa... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 17h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO volante Erick teve confirmada uma lesão no músculo anterior da coxa e será desfalque do Bahia nas partidas contra Grêmio e Internacional, ambas em Porto Alegre. O jogador foi vetado ainda no aquecimento da partida contra o Paysandu, pela Copa do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação do jogador e as implicações para o time.

Leia Mais em Taktá:

Salvador amplia testes com mais dois ônibus elétricos a partir de segunda-feira

STJD arquiva processo e Thiago Carpini poderá comandar o Vitória contra o Santos

Colisão entre dois veículos ocorre na Avenida Ogunjá