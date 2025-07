Escola em Dom Avelar é reconstruída e passa a atender mil alunos Fotos: Valter Pontes/ Secom PMS.A Prefeitura de Salvador entregou, nesta quinta-feira (31), a reconstrução do... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h18 ) twitter

Fotos: Valter Pontes/ Secom PMS.A Prefeitura de Salvador entregou, nesta quinta-feira (31), a reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Anival Razoni Figueiredo, no bairro de Dom Avelar. Antes com capacidade para 120 crianças, a unidade agora poderá atender até mil estudantes.

