Escolas estaduais recebem R$ 7 milhões em novos kits para fanfarras
Foto: Flávio Maciel / Reprodução / Secom GOVBAAs bandas e fanfarras das escolas estaduais da Bahia vão ganhar um novo reforço. A Secretaria da Educação do Estado (SEC) anunciou a distribuição de 100 kits com instrumentos, fardamentos e adereços, como parte do projeto Fanfarras Escolares. A iniciativa busca fortalecer a inclusão da música no currículo e promover a integração entre escola e comunidade.
