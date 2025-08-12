Esmeralda avaliada em R$ 100 milhões não recebe lances em leilão Foto: Divulgação / Bid LeilãoA esmeralda de 92,5 kg encontrada em 2024 na Serra da... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Bid LeilãoA esmeralda de 92,5 kg encontrada em 2024 na Serra da Carnaíba, no norte da Bahia, não recebeu lances durante o leilão realizado na sexta-feira (8). Avaliada em R$ 100 milhões, a peça — conhecida como “Pequena Notável” — recebeu apenas propostas externas ao certame, todas por valores inferiores ao estimado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre essa intrigante história!

Leia Mais em Taktá:

Bahia e Vitória conhecem seus adversários na Copa do Brasil feminina

Jerônimo anuncia novos secretários da Saeb e Secti

Inflação na Região Metropolitana de Salvador desacelera para 0,02% em julho, aponta IBGE