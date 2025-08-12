Esmeralda avaliada em R$ 100 milhões não recebe lances em leilão
Foto: Divulgação / Bid LeilãoA esmeralda de 92,5 kg encontrada em 2024 na Serra da Carnaíba, no norte da Bahia, não recebeu lances durante o leilão realizado na sexta-feira (8). Avaliada em R$ 100 milhões, a peça — conhecida como “Pequena Notável” — recebeu apenas propostas externas ao certame, todas por valores inferiores ao estimado.
