Especialistas demonstram preocupação sobre biólogos aplicarem injetáveis com fins estéticos
Taktá|Do R7
12/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 21h46 )

Foto: Acervo pessoal / Juliana FreitasCíntia Santos A recente decisão do Conselho Federal de Biologia (CFBio) de autorizar biólogos habilitados em Biologia Estética a realizarem procedimentos estéticos com injetáveis reacendeu uma antiga polêmica sobre a atuação de diferentes categorias da saúde na estética. A Resolução nº 734, publicada em 5 de maio de 2025 pelo Conselho Federal de Biologia (CFBio), regulamenta a atuação de biólogos habilitados em Biologia Estética em procedimentos com substâncias injetáveis, como toxina botulínica, bioestimuladores e fios de PDO.

