Esquenta Bon Odori: Festival Japonês ganha prévia neste fim de semana

Festival da Cultura Japonesa vai ao Salvador Norte Taktá

Foto: Divulgação/Bon OdoriFestival da Cultura Japonesa vai ao Salvador NorteO clima do Bon Odori já começa a tomar conta da capital baiana neste fim de semana com o “Festival da Cultura Japonesa vai ao Salvador Norte”, que acontece entre sexta-feira (25) e domingo (27), no piso L3 do Salvador Norte Shopping. O evento é gratuito e reúne uma programação intensa com oficinas, bate-papos, apresentações artísticas e feira de produtos típicos.

