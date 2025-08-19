Estações do metrô de Salvador fecham novamente após falha em trens Divulgação / CCR Metrô Bahia.As estações Campo da Pólvora, Lapa e Brotas, da linha 1... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h58 ) twitter

Taktá

Divulgação / CCR Metrô Bahia.As estações Campo da Pólvora, Lapa e Brotas, da linha 1 do metrô de Salvador, serão fechadas a partir das 13h30 desta terça-feira (19). A medida é necessária para a retirada dos trens que apresentaram falha no início do dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação do metrô.

