Estado de saúde de Divaldo Franco é delicado, informa Mansão do Caminho

ReproduçãoA Mansão do Caminho divulgou nesta segunda-feira (14) uma atualização sobre o estado de saúde de Divaldo Franco, médium e orador espírita amplamente reconhecido no Brasil e no mundo. Aos 97 anos, Divaldo segue em casa, sob cuidados médicos, após um período de internação iniciado em fevereiro devido a uma infecção urinária.

Para mais detalhes sobre a saúde de Divaldo Franco, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

