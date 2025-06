Estreia de Ancelotti! Seleção Brasileira encara o Equador nas Eliminatórias Foto: Reprodução/Redes SociaisA Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (5) para enfrentar o Equador,... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h57 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisA Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (5) para enfrentar o Equador, em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo marca a estreia oficial do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil.

