Estudante da EJA constrói trator com materiais reaproveitados
Foto: Ascom/SEC.Com apenas 19 anos, o estudante Henrique Ferreira dos Santos, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), construiu um trator a partir de sucata e peças reaproveitadas. O protótipo, que pode ser usado em pequenas atividades agrícolas e no transporte de cargas leves, será apresentado no dia 14 de agosto, durante a 13ª Feira de Ciências da unidade escolar no Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Sílvia Ferreira Brito, em Ribeira do Pombal.
