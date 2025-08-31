Estudante que viralizou caracterizado de Ney Matogrosso encontra artista em show em Salvador
Foto: Reprodução/Redes SociaisO estudante Yago Savalla, que viralizou ao se caracterizar de Ney e interpretar um dos maiores hits do artista, “Homem com H”. Conheceu o cantor pessoalmente, em sua recente passagem por Salvador. O encontro ocorreu na última sexta-feira (29) e foi compartilhado pelo jovem em suas redes sociais. Numa sequência de publicações, o estudante destacou a alegria de acompanhar a passagem de som do artista. “Que honra” , escreveu Yago ao postar sua foto ao lado de Ney. Ney Matogrosso se apresentou, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), na capital baiana, nos dias 29 e 31, sexta e sábado, com o show da turnê “Bloco na Rua”. A apresentação do garoto aconteceu em junho, no colégio Salesiano. O vídeo postado nas redes sociais logo chamou atenção de todos, inclusive do cantor, por trazer uma representação original da persona do artista.“O que eu mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance! Parabéns”, comentou Ney numa postagem nas redes sociais.
