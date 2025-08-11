Logo R7.com
Estudantes cobram tarifa zero no transporte público de Salvador

A tarifa zero para estudantes, já implementada em cidades como Uberlândia...

Foto: Reprodução / Antonio Queirós.A tarifa zero para estudantes, já implementada em cidades como Uberlândia (MG), que oferece transporte público gratuito a alunos das redes pública e privada, do ensino superior e da pós-graduação, foi tema de debate na 47ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salvador, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 145 municípios no país oferecem gratuidade, parcial ou total, no sistema de transporte coletivo.

