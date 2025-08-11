Estudantes cobram tarifa zero no transporte público de Salvador Foto: Reprodução / Antonio Queirós.A tarifa zero para estudantes, já implementada em cidades como Uberlândia... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Antonio Queirós.A tarifa zero para estudantes, já implementada em cidades como Uberlândia (MG), que oferece transporte público gratuito a alunos das redes pública e privada, do ensino superior e da pós-graduação, foi tema de debate na 47ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salvador, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 145 municípios no país oferecem gratuidade, parcial ou total, no sistema de transporte coletivo.

Saiba mais sobre essa importante reivindicação e o que os estudantes estão propondo consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Lídice defende votação de projeto para proteger crianças

Bombeiros realizam transporte aeromédico e salvam idosa na ilha de Itaparica

Polícia prende “4 de Espadas” do Baralho do Crime