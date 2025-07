Estudantes da rede estadual de Alagoinhas têm projetos aprovados em workshop internacional sobre sustentabilidade Fotos: divulgação/ Ascom SECDois estudantes da rede estadual da Bahia terão seus projetos científicos apresentados... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h39 ) twitter

Fotos: divulgação/ Ascom SECDois estudantes da rede estadual da Bahia terão seus projetos científicos apresentados no Sustentare & WIPIS 2025, um dos principais workshops sobre sustentabilidade da América Latina. Mateus Santos, 17 anos, da 3ª série, e Stephanie Hamab, 16 anos, da 2ª série, são alunos do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Alagoinhas, e participarão do evento de forma virtual entre os dias 24 e 28 de novembro.

